Vozil se je s truplom zadavljene igralke

Filmska meka ovita v črnino komaj čaka, da se izteče leto 2016. Vzelo je namreč Alana Rickmana, Antona Yelchina, Kennyja Bakerja, Gena Wilderja, Alexis Arquette, Florence Henderson, Zsa Zso Gabor, Carrie Fisher in Debbie Reynolds. Očitno pa starka s koso še vedno ni rekla zadnje besede, ugasnilo je namreč življenje obetavne igralke Tricie McCauley.



Vsakdanji kruh je služila tudi kot učiteljica joge, veliki met ji še ni uspel. Pojavljala se je predvsem v kratkih filmih, denimo v Paper girl in Never Dream: The Beginning, v filmskih uspešnicah pa je nastopala predvsem kot zamenjava, kaskaderka in dvojnica glavnim igralkam. Tudi v glasbeno-plesni uspešnici Odpleši svoje sanje, ko je zamenjala glavno zvezdo filma, igralko Jenno Dewan. Njene sanje o preboju so se končale na božič. Prav ta dan jo je tat avtomobila pretepel in zadavil.



Božični večer bi morala, kot vsa leta poprej, preživeti s tesnimi prijatelji. Čeprav so jo z večerjo čakali zaman, niso zagnali preplaha. Morda je zaspala, kar se ji je primerilo že pred leti, so menda razmišljali. Ko pa dan pozneje ni prišla na letalo, ki naj bi jo odpeljalo k družini, so njeni najbližji vedeli, da je nekaj pošteno narobe. Sprožili so obsežno iskalno akcijo, žal pa so se zle slutnje izkazale za utemeljene. »Tricie ni več. Našli so njeno truplo,« je sporočil njen brat Brian.



Kaj natančno se je usodnega večera dogajalo, policija še preiskuje, čeprav ji je že uspelo odgovoriti na nekatera vprašanja. Za njeno smrt so že obtožili Adriana Duana Johnsona, ki se je naokoli vozil z njenim avtomobilom. Ob aretaciji je brez upiranja predal avtomobilske ključe, čeprav se je naokoli vozil z igralkinim truplom na zadnjem sedežem, pretepena in zadavljena je bila slabo skrita pod kupom stvari. Nad njim visi obtožba umora, morda tudi posilstva, saj je oglednik našel sledi nasilnega spolnega odnosa. Johnson, domnevno duševni bolnik, je zatrdil, da mu je Tricia ustavila in ponudila prevoz, nato pa sta na njeno pobudo seksala. A po spolnem odnosu naj bi se njeno razpoloženje bliskovito spremenilo. Predala naj bi mu avto, vse imetje, ki ga je imela pri sebi, in naredila samomor. »Če želi kdo storiti samomor in ti da svoje imetje, je to nelegalno?« je v svojo obrambo dejal Johnson. Toda dokazi o zadušitvi in nasilnem spolnem napadu sesujejo njegovo zgodbo. Policija je sporočila, da ni nikakršnih dokazov, da bi se igralka in nasilnež poznala od prej. V prid osumljencu seveda ni niti dejstvo, da je dan prej oropal trgovino in grozil zaposlenim. Po odkritju igralkinega trupla ni pokazal niti trohice obžalovanja.