Volnene nogavice za princa

Pred dnevi so otoški mediji objavili seznam daril, ki so jih lani prejeli člani britanske kraljeve družine. Kraljica Elizabeta II. je dobila kozarec za viski, več brošk in kup svilenih šalov pa tudi bleščeče se bunkice za božično drevo, ki ji jih je podaril nemški predsednik, pasjo posteljo iz vijoličnega žameta, njen mož, poleti lani upokojeni princ Philip, vojvoda Edinburški, pa je ponosen lastnik kock za na pot.

Njunega prvorojenca, princa Charlesa, in njegovo ženo Camillo je lanskega novembra brunejski sultan zasul z dragim nakitom, on je denimo dobil uro, manšetne gumbe, prstan in pero, ona ročno torbico. Iz Vatikana sta odšla z velikansko košaro, polno lokalnih pridelkov in izdelkov. Charles je dobil še kozarec medu iz Romunije, Camilla pa bonsaj in brezo iz Irske.

Tudi Meghan Markle je dobila prvo darilo.

Princ William je bogatejši za volnene nogavice in škratka iz filca, 12 steklenic pekoče omake in jekleni boben, njegova žena Kate je v Parizu prejela žogo za ragbi pa rokavico za pečico in čajni servis. Dobila sta tudi majcena oblačila za kuharskega mojstra in kuharsko mojstrico, kajpak za princa Georgea in princeso Charlotte, poleg tega je George dobil še pet figuric Tintina in knjigo od belgijskih kraljevih, leseni vlakec, majico, kratke hlače in dve plišasti igrači od poljskega predsednika. Ta je njegovi sestri podaril oblekico, otroški voziček, punčko in dve plišasti igrači, na Finskem je dobila set za peko, v Franciji pa otroški set za zajtrk.

Plišaste igrače je dobil tudi princ Harry, in sicer avstralskega ptiča, ki mu ga je podaril nekdo v Sydneyju, v Kanadi pa majico za hokej na ledu in pak, dobil je tudi sliko samega sebe. Prvo darilo je dobila tudi njegova zaročenka Meghan Markle: predpasnik, ki ga je neki Finec izročil princu Williamu s prošnjo, naj ga preda Harryju in njegovi bodoči ženi.

No, v skladu z zakonom lahko kraljevi vse, kar so dobili, uporabljajo, a so predmeti v lasti naroda, in ne njih osebno. Hrano se lahko poje, predmete, ki imajo rok uporabe, vredni manj kot 150 funtov, pa lahko podarijo osebju ali dobrodelnim ustanovam.