Volk osrečil Jonathana

Postali so družina. Zapeljivega irskega zvezdnika Jonathana Rhysa Meyersa, ki si je za miniserijo Elvis prislužil zlati globus in se v seriji Tudorji kot kralj Henrik VIII. okitil z vrsto nominacij, in njegovo izbranko Maro Lane je namreč obiskala štorklja. Zaljubljeni parček naj bi že 15. decembra odpiral malce preuranjeno božično darilo. Zalitega fantiča z mogočnim imenom Wolf – Volk.



Hollywoodski lepotec o svoji zasebnosti ne razpreda, zaradi česar je njegovo življenje za kamerami ovito v tančico skrivnostnosti in prepredeno z ugibanji. Šele septembra, kratke tri mesece pred tem, ko je zakorakal na pot očetovstva, je s svetom namreč delil radostno vest, da pričakuje otroka.



Njune poti so se križale leta 2013, le dobro leto pozneje, za božič 2014., pa sta že dognala, da sta si namenjena. Noro zaljubljena sta in odlično se dopolnjujeta, so tedaj govorili o sveže zaročenem parčku, ki je že poleti storil še poslednji korak pred oltar – morda. Na igralčevi levi roki se namreč sveti zlati obroček, vendar govoric o poroki ni ne zanikal ne potrdil. Kar pa je ob njuni sedanji sreči precej nepomembno vprašanje, saj so zdaj postali radostna trojica. Čeprav je Mara, ki naj bi rodila na domu zgolj ob pomoči babice, že pred prvim srečanjem s sinkom vedela, da bosta dobila izjemnega fantiča. »Zelo je povezan z menoj. Sili me v to, da razmišljam, ne da zgolj sprejemam stvari. Zato že zdaj vem, da v meni raste skoraj nezemeljski otročiček,« je malce pred porodom sporočila in pridala, da komaj čaka, da spozna »svojega najboljšega prijatelja in učitelja«. Novorojenčka, ki je naposled tu.