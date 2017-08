Vojvoda umrl v spanju

Davis Somerset, vojvoda Beaufortski, lastnik ene največjih angleških posesti, je umrl v starosti 89 let, za njim žalujejo vdova Miranda in otroci Harry, Anne, Edward ter John. Zapustil je 315 milijonov funtov vredno bogastvo, med drugim ogromno posest Badminton v Gloucestershiru – tam so leta 1863 izumili badminton. O očetovi smrti je 65-letni Harry povedal: »Bil je čudovit oče, umrl je obdan z družino. Za zdaj lahko rečem le toliko.«



Ni še znano, kako bo njegova smrt vplivala na zapleteno ločitev, v vrtincu katere je njegov najstarejši sin in dedič Harry, doslej markiz Worcesterski. Poslej novi vojvoda, ki mu prijatelji pravijo Bunter, se je z nekdanjo igralko, ki je postala okoljevarstvenica, Tracy Louise Ward razšel že leta 2014, po 26 letih zakona. Lani je razkril, da sta sredi ločitve, proces pa da je zelo boleč. Ali ta še traja, ni jasno, če razveza še ni končana, bi lahko bila Wardova upravičena do precej višjega zneska. Če sta uradno že ločena, bi po novem morda vojvoda moral plačevati višji znesek preživnine, ko bo upravičen do dediščine. Lanskega oktobra je Bunter dejal: »Ja, zdaj sem skoraj že ločen. Imam novo partnerico, ime ji je Georgia Powell, nekrologe piše.«



Tracy Louise Ward, 58-letna pravnukinja tretjega grofa Dudleyja, je mati Bunterjevih treh otrok, Roberta, Belle in Jordana, in se je zanašala na premožnega zakonca, na denar, s katerim je financirala svoje okoljske kampanje. Bila je producentka dokumentarca z naslovom Pig Business (2009), s televizijskim zvezdnikom Dominicom Westom pa je uspešno protestirala proti načrtom o odprtju prašičje farme v Derbyshiru. Ta odločitev je zmaga za vse, ki jim je mar za živali, je dejala leta 2015.