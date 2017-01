Vnuku ob padcu počila lobanja

Ponoči se ji spanec izmika. Apetita skoraj nima. Vsake toliko jo slabi in od omotičnosti se ji šibijo kolena. Skoraj ni osebe, ki bi ji zaupala skrb za dva meseca in pol starega sinka Majorja Jamesa. A Eva Amurri Martino, edinka hollywoodske težkokategornice Susan Sarandon in italijanskega filmskega ustvarjalca Franca Amurrija, ne trpi za poporodno depresijo, temveč jo je v svoje kremplje najverjetneje dobila posttravmatska stresna motnja. Zaradi nesreče, ki bi se za njenega novorojenčka lahko izkazala za usodno. Malček, tedaj star komaj par tednov, je varuški, ki ji je bila zaupana skrb za fantiča v nočnih urah, namreč padel na tla, pri čemer mu je počila lobanja. Medtem je Eva, ki jo zdaj razžira krivda, z možem trdno spala.

Več kot dva meseca je molčala, saj se ni mogla soočiti z obsojanjem ljudi. Že krivda, ki jo še danes čuti, je namreč več, kot lahko prenese, zato si je poiskala strokovno pomoč terapevta. A je zdaj, morda tudi da bi se malce otresla bremena krivde in skrivnosti, s svetom vendar delila najhujše trenutke svojega življenja, ko je trepetala za življenje sinka, ki je oktobra pristal v bolnišnici. »V bolnišnici, kamor so ga prepeljali po nesreči, sem preživela najbolj grozljiva dneva življenja. Sprva urgentna nega na intenzivnem oddelku, nato nadaljnje preiskave,« v svojem blogu iskreno piše Eva in se zahvaljuje angelom varuhom, saj njen sinček kljub počeni lobanji in krvavitvam ni utrpel možganskih okvar. »Lobanja mu je počila, v možgane je krvavel, a na srečo so bile krvavitve lokalne, preiskave in slikanja pa so pokazali, da ne bo trajnih posledic.«

Človeška napaka

Bilo je malce po ameriškem zahvalnem dnevu. Eva in njen mož Kyle, s katerim je stopila pred oltar pred dobrimi petimi leti, sta že zlezla pod odejo in utonila v spanec. Njun malček, ki jima je avgusta lani privekal na svet, je mirno ležal v naročju nočne varuške. Tako mirno, da je v spanec utonila tudi ona, komaj nekaj tednov star Major pa ji je tedaj zdrsnil iz rok. Z glavo na lesena tla. »Zbudil naju je zvok. Pok nečesa, kar prileti ob lesena tla. Temu je sledilo histerično kričanje,« se nočne grozljivke vsake matere spominja Eva. Ko je pritekla do sobe, od koder so prihajali kriki in jok, jo je zmrazilo po telesu. Tam je bil njen novorojenček. Vreščeč, krvav, s počeno lobanjo!

Evo še vedno razjeda občutek krivde, ker je sinka zaupala tuji osebi. »Mnogi verjetno govorijo, da se kaj takega ne bi primerilo, ko bi sama skrbela zanj. Te očitke si zaslužim,« pravi in dodaja, da se vseeno zaveda, da nesreče ne bi mogla preprečiti – a ji je to le malo v uteho. »V bolnišnici nisem mogla nehati jokati, vsem se govorila, kako je krivda izključno na mojih ramenih. A dejstvo je, da čeprav sem najela žensko z najboljšimi priporočili, se lahko vsakomur dogodi kaj takega, povsem človeška napaka.« V minulih tednih si je vsaj malce oddahnila, saj malček »dobro okreva. Dojenčkasto gruli, se smeji, kaže vse znake, da bo z njim vse v najlepšem redu in se bo razvijal normalno.«