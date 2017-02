Viktorijin angelček, ki se ne smeji

Mislili bi si, da je za manekenke nekaj povsem naravnega in običajnega, da se po svetu sprehajajo z nasmehom do ušes, a ni vedno tako. Živi dokaz, da je smeh za nekatere skoraj nekaj nenaravnega, je Bella Hadid, ki nasmeha na usta ni mogla zvabiti niti na modni reviji Victoria's Secret.

Da ji smeh res ne gre od ust, so opazili tudi mnogi kritiki, ki so ji očitali, da je ves čas mrka, žalostna, njen pogled pa hladen in prazen. Nasmeha ni opaziti niti na fotografijah, ki jih objavlja na družabnih omrežjih. Dolgonoga lepotica pa je v enem izmed intervjujev priznala, da se na ukaz preprosto ne zna smejati, zato precej vadi. A kot kaže, vaja za zdaj še ni obrodila sadov.

