Vikendov TV namig: Superžur, Kanal A ob 21.00

Get Him to the Greek. ZDA, 2010. Režija: Nicholas Stoller. Igrajo:Russell Brand, Jonah Hill, Tom Felton, Rose Byrne, Elisabeth Moss. Komedija. 109 minut.

Pripravniku Aaronu (Jonah Hill) v glasbeni založbi dodelijo nalogo, da mora iz Londona na koncert v Los Angeles pripeljati rockovskega zvezdnika Aldousa Snowa (Russell Brand). A Aaronove načrte prekriža vrsta dogodivščin ...

Po uspehu filma Prekrokana noč se je v kinematografe vsula kopica komedij s podobnimi zapleti in humorjem, Superžur je ena od bolj zabavnih. Je pa to film za ljudi, ki jih Russell Brand spravi v smeh in ne ob pamet, gotovo jih je v obeh skupinah kar nekaj.

Opozorilo: Film ni primeren za mlajše od 15 let.

Vikendova ocena: