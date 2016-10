Vikendov TV-namig: Sneguljčica in lovec, Planet TV ob 20.00

Snow White and the Huntsman. ZDA, 2012. Režija: Rupert Sanders. Igrajo: Kristen Stewart, Charlize Theron, Chris Hemsworth, Sam Claflin. Akcijski fantazijski film. 127 minut.

Začne se seveda s stavkom Nekoč pred davnimi časi in nadaljuje z romanco in zastrupljenim jabolkom. A vseeno gre za malo drugačen pogled na pravljico o Sneguljčici, saj imajo pomembnejše mesto od poljubov borilne veščine. Lovec, ki naj bi postal Sneguljčičin morilec, namreč postane njen varuh in mentor.

Vizualno osupljivemu filmu, v katerem Charlize Theron v vlogi zlobne kraljice prispeva hrbtenico filmu, Kristen Stewart v vlogi Sneguljčice pa srce, vseeno manjka bolj prepričljiv scenarij, da bi se film uvrstil med sodobne klasike.

Vikendova ocena: