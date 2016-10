Vikendov TV-namig: Slovenski pozdrav, TVS 1 ob 20.00

Slovenija, 2016. Voditelja: Darja Gajšek in Blaž Švab. Razvedrilna oddaja.

Slovenski pozdrav bo to jesen gostoval na različnih koncih Slovenije in se tako še bolj približal ljubiteljem slovenske narodno-zabavne glasbe. Ustvarjalci oddaje se bodo najprej ustavili v Ljutomeru, sledili bodo zabavni in glasbeni dogodki v Velenju, Železnikih, Novem mestu, Slovenj Gradcu in na koncu še v Mariboru.

Novost v jesenski sezoni bo rubrika Županov izziv. Ta se odvija na terenu, kjer se izbrani glasbeniki podajo na t. i. orientacijski tek, po kraju pa jih skozi različne izzive in naloge vodijo župani gostujočega kraja. V oddaji bo v prenovljeni različici tudi kviz, v katerem bodo sodelovali tudi obiskovalci v dvorani.