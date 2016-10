Vikendov TV-namig: Rdeče luči, Kino ob 20.00

Red Lights. ZDA/Španija, 2012. Režija: Rodrigo Cortés. Igrajo: Sigourney Weaver, Robert De Niro, Cillian Murphy, Elizabeth Olsen. Triler. 114 minut.

Psihologinja Margaret Matheson (Sigourney Weaver) in njen pomočnik Tom Buckley (Cillian Murphy) sta preiskovalca paranormalnih pojavov. Njune študije ju pripeljejo do psihologa in skrivnostnega slepca Simona Silverja (Robert De Niro), ki se je po 30 letih spet pojavil.

Film je psihološki triler, ki je posnet kot grozljivka z množico temačnih, dolgih hodnikov. Po obetavnem začetku se začnejo kopičiti kadri brez potrebe in tempo upade. A Weaverjeva in Murphy kot par skeptikov poskrbita, da film ne postane dolgočasen.

Film ni primeren za mlajše od 15 let.

Vikendova ocena: