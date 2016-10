Vikendov TV-namig: Moje poletje v Provansi, TVS 1 ob 20.05

Avis de mistral. Francija, 2014. Režija: Rose Bosch. Igrajo: Jean Reno, Anna Galiena, Lukas Pelissier, Chloé Jouannet, Hugo Dessioux. Drama. 95 minut.

Gluhi Theo (Lukas Pelissier) se z bratom Adrienom in sestro Leo po ločitvi staršev znajde na dedkovi provansalski kmetiji. Staromodni Paul (Jean Reno) najprej ni navdušen nad nespoštljivim vedenjem starejših vnukov, ki se ves čas pritožujeta, prav tako ne zna navezati pravega stika s Theom.

Prelepe podobe čarobne Provanse tako izstopajo, da je film videti kot celovečerni turistični oglas za to pokrajino. Neobremenjenost zgodbe in prikaz odnosov med otroki in Jeanom Renojem nam lahko orosita oči, a po drugi strani zmoti prav pretirana osladnost pripovedi.

Vikendova ocena: