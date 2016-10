Vikendov TV-namig: Misija: Nemogoče – Protokol Duh, Pop TV ob 20.00

Mission: Impossible – Ghost Protocol. Koprodukcija, 2011. Režija: Brad Bird. Igrajo: Tom Cruise, Jeremy Renner, Simon Pegg, Paula Patton. Akcijski film. 133 minut.

Potem ko Kremlin uniči eksplozija bombe, ruske oblasti krivdo za teroristični napad naprtijo Ethanu Huntu in njegovi ekipi agentov. Ameriški predsednik se odloči s protokolom Duh zatajiti Ethanovo ekipo in ji odvzeti vso pomoč in privilegije. Ethan mora najti pravega krivca za napad ter tako dokazati svojo nedolžnost.

Čeprav je to že četrta Misija, po zaslugi režiserja Brada Birda niti malo ne razočara. Tokrat glavni junak (Tom Cruise) ni toliko v prvem planu, saj je kar nekaj minutaže porazdeljene tudi med druge člane njegove ekipe. Tu je tudi več humorja.

Vikendova ocena: