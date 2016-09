Vikendov TV-namig: Kako začiniti zakon, TVS 2 ob 20.05

Hope Springs. ZDA, 2012. Režija: David Frankel. Igrajo: Meryl Streep, Tommy Lee Jones, Steve Carrell, Jean Smart. Drama/komedija. 100 minut.

Zgodba o ostarelem paru, ki se trudi spet zanetiti plamen romantike, bi bila v rokah manj izkušenih filmarjev lahko banalna, a v izvedbi Meryl Streep in Tommyja Leeja Jonesa je prefinjena in pogosto huronsko smešna.

Kay in Arnold sta poročena že 31 let. Arnold se vsako jutro zbudi, poje zajtrk, ki ga zanj pripravi Kay, odide v službo, in ko se vrne, poje večerjo, potem pa zadrema pred TV. Že dolgo spita v ločenih spalnicah. Arnoldu to ustreza, Kay pa je nezadovoljna in nekako prepriča moža, da se udeležita delavnice slavnega dr. Felda (Steve Carrell). Ta ju zasuje z nalogami, ki ju spravijo v precejšnjo zadrego ...

Vikendova ocena: