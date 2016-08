Vikendov TV-namig: Hude mame, Fox Life ob 22.00

Odd Mom Out. ZDA, 2015. 1. sezona. 1 in 2/10. Igrajo: Jill Kargman, Andy Buckley, K.K. Glick, Sean Kleier. Humoristična TV-serija. 25 minut.

Jill Kargman je leta 2007 izdala knjigo Momzillas, zdaj pa jo je priredila v serijo in v njej odigrala glavno vlogo.

V knjigi in zdaj v seriji je opisala svojo izkušnjo odraščanja in nato vzgajanja treh otrok na Manhattnu. Jill je mama v svetu bogatih newyorških elit in mora kar naprej loviti ravnotežje med zdravo pametjo in vključenostjo v kliko neznansko bogatih mamic newyorškega Upper East Sida. Tako je na primer vzgojiteljica v tamkajšnjem vrtcu vzvišena nad vsakim otrokom, ki nima za seboj že vsaj treh let bralnih lekcij ...

Inteligentna satira bo navdušila vse, ki se radi posmehnejo elitam.