Vikendov TV-namig: Harry Potter in Svetinje smrti – 2. del, Kanal A ob 20.00

Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2. ZDA/VB, 2011. Režija: David Yates. Igrajo: Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Ralph Fiennes, Helena Bonham Carter, Gary Oldman, Alan Rickman. Fantazijsko-akcijska pustolovščina. 130 minut.

Tako smo prišli na konec poti. Osmi film, finale, spopad med dobrim in zlom. Harry Potter proti Mrlakensteinu.

V drugem delu zadnjega filmskega poglavja o mladem čarovniku si Harry z Ronom in Hermione še vedno prizadeva uničiti zlobnega Mrlakensteina. To jim bo uspelo le, če se bodo vrnili na Bradavičarko ter našli in uničili še zadnje uročene predmete, s katerimi Mrlakenstein širi zlobo in vpliv.

Konec je sicer predvidljiv, pot do razrešitve pa polna nepričakovanih obratov in zapletov, vključno z eno najbolj spektakularnih akcijskih scen. Vendar film ni zgolj brezglava akcija, ampak tudi poveže in zaokroži zgodbe in poti stranskih junakov, tako da je povsem jasno, da napisi pomenijo pravi in zadovoljiv konec poti.