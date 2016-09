Vikendov TV-namig: Bog, le kaj smo zagrešili?, TVS 1 ob 20.05

Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu? Francija, 2014. Režija: Philippe de Chauveron. Igrajo: Christian Clavier, Chantal Lauby, Émilie Caen. Komedija. 97 minut.

Claude in njegova žena Marie sta ugledna meščana, ki gojita tradicionalne francoske vrednote. Imata štiri hčere in komaj skrivata svoje nezadovoljstvo nad tem, da si je prva izbrala Arabca, druga Juda in tretja Kitajca. Ko izvesta, da ima najmlajša katolika po imenu Charles (kot general de Gaulle, ki ga cenita), sta navdušena. A izkaže se, da je Charles temnopolt in doma s Slonokoščene obale.

V komediji, ki se zdi, kot da je obtičala nekje v šestdesetih, mrgoli rasističnih stereotipov, za katere režiser trdi, da naj bi ovrgli predsodke pred tujci.

Vikendova ocena: