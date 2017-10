VIDEO: Zvezdnico v oddaji v živo šokiralo streljanje na koncertu, žrtev vsaj 20

Ameriško in svetovno javnost je danes pretresla novica o streljanju na koncertu v Las Vegasu. Čeprav je novica hitro zakrožila po spletih medijih, očitno ni dosegla vseh. Hollywoodska diva Mariah Carey je na primer za streljanje izvedela med intervjujem za iTV, novico pa je sporočil voditelj Piers Morgan.

Njen obraz je prebledel, njen izraz pa se je povsem spremenil. »Kako strašna vest. Molim za žrtve. So že ujeli strelca?« je bila njena prva reakcija. »Veliko časa preživim v Vegasu in res je strašno, da se dogajajo takšne tragedije,« je dejala in dodala, da ljudje odidejo na koncert, ker is želijo poslušati glasbo, nato pa se zgodi nekaj tako strašnega. »To ni prav. Ne vem, kaj naj rečem.«

Voditelj je pogovor prekinil in napovedal, da bodo intervju nadaljevali po premoru, a se to ni zgodilo. Mariah bi v intervjuju morala govoriti o svojem novem animiranem filmu, ki nosi ime po njeni uspešnici All I Want For Christmas Is You.