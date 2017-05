VIDEO: Zvezde dunajskega metroja

Postaje dunajske podzemne železnice bodo po londonskem vzoru kmalu postale odskočna deska za bodoče zvezde. Mesto Dunaj želi s projektom Zvezde podzemne železnice (U-Bahn-Stars) še neuveljavljenim glasbenikom dati priložnost, da se predstavijo široki publiki, hkrati pa želijo tako izboljšati vzdušje podzemnega prostora ter ga narediti bolj prijetnega in varnega za potnike.



Glasbeniki, ki si želijo svojo kariero začeti z nastopi na postajah dunajske podzemne železnice, se lahko do 28. maja 2017 prijavijo na razpis projekta Zvezde podzemne železnice. Žirija bo med prispelimi videoposnetki izbrala 5 najboljših izvajalcev, nato pa bo publika na spletu izglasovala še dodatnih 5 glasbenikov. Testno obdobje nastopanja se bo začelo 6. julija na postaji Westbahnhof, ko bo 10 izbranih izvajalcev izmenično nastopalo vsak dan med 15. in 23. uro. Če bo akcija uspešna in med potniki dobro sprejeta, jo bodo razširili še na druge postaje podzemne železnice.



Zgled za dunajski projekt je bil London, kjer je zanimanje glasbenikov za tovrstno nastopanje ogromno. Zavedajo se namreč, da je na postajah podzemne železnice veliko možnosti, da talente opazijo pravi ljudje. Pobudnica projekta Ulli Sima, dunajska mestna ministrica za okolje in dunajske gospodarske javne družbe Wiener Stadtwerke, upa, da bo v natečaju sodelovalo veliko talentov, ki bodo v prihodnje nastopali pred najboljšo publiko na svetu – potniki. S poživitvijo dogajanja želijo pri potnikih tudi povečati občutek varnosti na podzemnih železnicah.



Več luči



Varnost na podzemnih železnicah po Dunaju povečujejo tudi z okrepitvijo varnostnega osebja. V prihodnjih dveh letih bodo postopoma zaposlili 120 posebej izšolanih varnostnikov. Poleg tega bo v prihodnjih letih na peronih prisotnih 210 zaposlenih, ki so bili doslej potnikom na voljo v informacijskih pisarnah. Na postajah podzemne železnice bodo preverjali upoštevanje reda in potnike v primeru izrednih situacij direktno obveščali. Dodatno pa bodo povečali osvetljenost postaj podzemne železnice z LED-lučmi in namestitvijo dodatnih stebričkov SOS.