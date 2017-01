VIDEO: Znano pevko so našli mrtvo

RIO DE JANEIRO – Brazilsko pevko Loalwo Braz, poznano po mednarodni uspešnici Lambada, so danes našli mrtvo. Po pisanju francoske tiskovne agencije AFP, ki povzema brazilske medije, so policisti njeno truplo našli v zgorelem avtomobilu v bližini njenega doma v Saqueremi. Več informacij policija ni podala.

Loalwa Braz je zaslovela kot vodilni vokal pri mednarodni uspešnici Lambada francoske skupine Kaoma. Skupina je pesem iz leta 1989 uvrstila na svoj prvi album Worldbeat.

Pesem so leta 1990 uvrstili tudi v dva plesna filma - The Forbidden Dance in Lambada.

Loalwa Braz se je rodila 3. junija 1953 v Rio de Janeiru v družini glasbenikov. Pri štirih letih se je začela učiti klavir, pri trinajstih je začela peti. Od leta 1985 je živela v Parizu, od leta 2010 v Ženevi.