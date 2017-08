VIDEO: Znano je, kako hudo je Cruise poškodovan

Poročali smo, da se je Tom Cruise med snemanjem nevarnega prizora za šesti del filma Misija: Nemogoče poškodoval . Skok s stavbe na stavbo se mu je ponesrečil in Cruise je trčil v steno.

Ustvarjalci filma so snemanje do nadaljnjega ustavili, saj si je igralec po poročanju spletnega portala TMZ zlomil gleženj. Tiskovni predstavniki so ob tem dejali, da računajo na to, da bo film kljub neljubi nezgodi v kinematografe prišel julija prihodnje leto.