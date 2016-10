Pevka Andreea Balan, ki jo nekateri imenujejo kar boginja Andreea, je lepotica. Ni dvoma. In rada se obleče v oprijeta oblačila.

Ob nastopih poskrbi, da je njeno oprsje dobro stisnjeno, če kakšen kolobar pogleda iz obleke, pa je očitno ne moti. To se ji je namreč že večkrat zgodilo, pa to napako znova in znova ponavlja. Morebiti pa le ni napaka ...