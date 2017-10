VIDEO: Zmagovalki resničnostnega šova izpulila šop las

Udeleženci resničnostnega šova Zadruga so bili presenečeni, ampak pozitivno. Veliki šef je namreč oznanil, sicer proti pravilom, da se bo vrnil eden izmed udeležencev, ki so ga gledalci izločili.

Saša Ilić Rudar je brez posebnih pojasnil znova postal tekmec za glavno nagrado. Veselje ob njegovi vrnitvi pa je prekinilo fizično nasilje, ko je Anđela Veštica napadla Jeleno Golubović.

Anđela se je izgovarjala na Jeleno, da jo je preveč provocirala in da se ni mogla več zadržati. »Polovico las sem ji odtrgala. Nisem normalna. Izločili me bodo,« je ponavljala Anđela in dodala, da je na robu živčnega zloma.

Na koncu so jo res diskvalificirali, Jeleni pa bo menda pripadla celo odškodnina.