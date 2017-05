VIDEO: Zgrabil jo je za jošk, da ne bi zmotila prenosa v živo

Ben Brown BBC je med pogovorom v živo doživel nekaj presenetljivega. Ko je med snemanjem v kader prišla naključna sprehajalka, jo je Brown, da bi jo odstranil, prijel za dojko – in nemudoma prejel klofuto.

Seveda so se na spletu takoj usuli ogorčeni komentarji o zlorabah vseh vrst. Ben se zdaj brani, da je ravnal refleksno in nenamerno, da je samo zaželel zaščititi kader pred nepovabljenci in da dame niti slučajno ni želel spraviti v zagato. Sebe vsekakor je ...

Unfortunate interruption of broadcast in Bradford - just tried to minimise disruption but v tricky live on air - completely unintentional