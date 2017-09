VIDEO: Ženo pretepel do nezavesti, srbski turbofolk pevec v zapor

Srbski turbofolk zvezdnik Aca Lukas je priznal, da je pretepel nekdanjo ženo Sonjo Vuksanović. Obsojen je na 10 mesecev zapora, tri leta pogojno, prav tako je dobil leto in pol prepovedi približevanja.



»Le zaradi otroka sem priznal, da sem naredil to, česar nisem. Gospe je to uspelo izvesti, za kar ji čestitam. Če ne bi sprejel dogovora, bi vseeno moral v pripor in dokazati, da tega nisem naredil. Žal mi je, da sem dobil samo 18 mesecev prepovedi približevanja. Želel sem jo do konca življenja. Te gospe ne poznam več,« je za srbske medije izjavil Lukas.

Spomnimo, Aleksandar Vuksanović, poznan kot Aca Lukas, je neko soboto popoldne prišel v hišo nekdanje žene in jo pretepel . Po poročanju nekaterih medijev naj bi jo pretepel tako močno, da je izgubila zavest. Med drugim naj bi dobila udarce tudi s pestjo po glavi. Svojega dejanja sprva ni priznal.



Kot piše srbski Kurir, je superzvezdnik srbske glasbene scene po vrnitvi s koncerta v Zürichu žalil njihovo novinarko. Kasneje je svojo ženo označil za prodajalko ljubezni, žalil je tudi Adriano Lima.