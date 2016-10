VIDEO: Zaradi njega je imel solze v očeh, a zajokal ni

Ko je Calvin Harris slišal Matta Terryja, ki je v boju za mesto v finalu oddaje X Factor zapel She's out of My Life, je bilo očitno, da ga je nastop močno ganil. Povsem prevzeta je bila tudi Nicole Scherzinger. Mladi pevec je povedal, da je to skladba, ki mu je zelo pri srcu. »Bil sem v zvezi, a me je dekle pustilo,« je dejal Matt, Calvin pa je pripomnil, da ji je zdaj gotovo težko, ker je Matt na televiziji in je uspešen. Mnogi so pomislili, da tudi on še ni izbrisal spomina na svoje bivšo dekle, Taylor Swift.

Mattovo prepevanje je Calvina in Nicole tako presunilo, da so se obema v kotičkih očes pojavile solze, ki sta jih komaj zadržala, pa tudi nič kaj gostobesedna nista bila po koncu skladbe. Calvin je dejal le, da je bil Matt fantastičen.