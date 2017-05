VIDEO: Zaprosil jo je pred milijonom gledalcev

Makedonska pevka Jana Burčeska je po svojem polfinalnem evrovizijskem nastopu doživela svojevrstno presenečenje: njen fant je v neposrednem televizijskem prenosu pokleknil pred njo in jo zaprosil, naj postane njegova žena.

Vidno presenečena Jana je planila v jok in privolila. Ena glavnih favoritinj za zmago na Evroviziji je sicer pred polfinalnim nastopom sporočila, da je dva meseca noseča.

Vse je povabila na poroko.

THE BEST MOMENT OF TONIGHT!#EUROVISION pic.twitter.com/Azhvm2WbQH