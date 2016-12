VIDEO: Z oponašanjem Trumpa zaslužil po 1300 evrov

Skoraj lastnoročno je dvignil gledanost televizijske oddaje Saturday Night Live, prejel pa je tudi nagrado za najboljšega gosta v komični seriji po mnenju gledalcev, ki jih je Alec Baldwin s svojim oponašanjem novoizvoljenega ameriškega predsednika Donalda Trumpa čisto prevzel in glasno nasmejal. Začenši s 1. oktobrom, ko se je prvič prelevil v tedaj še kandidata za predsedniški stolček, pa vse do konca predsedniške dirke. A četudi je vsak teden s svojim enournim skečem pred zaslone prikoval množice – ogledalo si ga je več kot milijon ljudi –, se mu to vseeno ni poznalo na računu. Vsaj ne znatno, saj je za vsak nastop dobil zgolj 1340 evrov, kar je za hollywoodskega veljaka, vajenega milijonskih zneskov, manj kot kapljica v morje.



Z oponašanjem Trumpa je zadel žebljico na glavico. Svoje so seveda pridali maska, lasulja, oblačila in gibi, a bistveni so – tako vsaj Baldwin – premori med govorjenjem. »To je neki tip, za katerega dobimo občutek, da med govorjenjem dela krajše premore, med katerimi se poskuša spomniti ustreznejše, boljše besede kot te, ki mu je padla na misel. A mu vseeno nikoli ne uspe.« Kar se je izkazalo za izvrsten recept, saj je Baldwin obnorel vsaj pol sveta, če ne več. Po pričakovanjih ni navdušil le tarče svojega posmeha. »Oddaja ni gledljiva. Polna predsodkov, prav nič zabavna, Baldwinovo oponašanje pa ne bi moglo biti slabše,« se je prek twitterja oglasil Trump.