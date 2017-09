VIDEO: Vztraja, da ima posnetek seksa z zvezdnikom

Quantasia Sharpton, ki je pred časom obtožila pevca Usherja, da jo je okužil z genitalnim herpesom, je razkrila, da sta se med posteljnimi aktivnostmi celo posnela in dodala, da še vedno poseduje vroči posnetek.

Enaindvajsetletnica je ena izmed treh, ki so Usherja obtožile, da jim pred spolnim odnosom ni povedal, da je okužen s herpesom. Quantasia in Usher naj bi bila intimna novembra 2014, ko je ob praznovanju svojega 19. rojstnega dne obiskala njegov koncert v New Jerseyju. Po koncertu naj bi bila izbrana za druženje v zaodrju, kjer jo je varnostnik prosil za telefonsko številko. Čez nekaj ur je prejela Usherjev klic, po katerem je pristal v njeni hotelski sobi in z njo imel spolni odnos.

»Ko sem iz medijev izvedela, da ima spolno prenosljivo bolezen, nisem mogla verjeti. Pred letom dni sem rodila in takrat sem bila zdrava. Če bi vedela, da ima herpes, ne bi nikoli pristala na spolni odnos, ob katerem bi se lahko okužila.«

Drugi dve osebi, ki ga tožita zaradi okužbe, se javno ne želita izpostaviti. V javnost pa so pricurljali tudi podatki, da je Usher neki ženski plačal vse stroške zdravljenja in se v civilni tožbi pogodil za 1,1 milijona dolarjev.

