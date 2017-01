VIDEO: Vojak, ki je plesal z Melanio, razkriva, na kaj ni bila pripravljena

Ameriški vojak Jose Medina, ki je imel priložnost in privilegij zaplesati s prvo damo ZDA na svečanem plesu v čast vojske, je razkril, o čem sta se z lepotico slovenskih korenin pogovarjala.

»Pozdravila me je in mi čestitala, jaz pa sem ji rekel, da je prelepa in da ima čudovito družino. Temu se je le nasmehnila. Trudila se je, da bi me spoznala, za odrom pa je z menoj spregovorila tudi nekaj besed,« je vojak, ki sicer prihaja iz Portorika, povedal za Daily Mail.

Vprašal jo je celo, ali jo sme zavrti, in dovolila mu je. »Melania ni bila pripravljena na vso to pozornost,« je še zaključil.