VIDEO: Velika sramota za Đokoviće

Jelena Đoković, žena srbskega teniškega igralca, je doživela pravi medijski linč, potem ko je nedavno zakrožil posnetek njenega predavanja študentom o organizaciji prostega časa in učenju (ni jasno, kdaj je nastal). No, vsebina menda ni bila sporna, povsem nekaj drugega pa je bil njen jezik, piše Slobodna Dalmacija.

Jelena je mešala srbski in angleški jezik, v nekem trenutku pa se celo tako zapletla, da stavka ni znala dokončati. Morali so ji prišepniti iz publike.

Precejšnje težave sta ji povzročali besedi skills (sposobnosti v slovenskem prevodu) in priorities (prednostne naloge). Ko je posnetek zašel na splet, so jo mediji napadli do onemoglosti. »Rasla si v Srbiji, sram te je lahko. V Srbiji lahko predavaš le zato, ker imaš uspešnega moža. Mislil sem, da je pametna, a se je izkazalo, da je neumna,« je le eden o nastalih zapisov.