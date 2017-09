VIDEO: V resničnostnem šovu padel seks

Starleta Maca, ki nastopa v resničnostnem šovu Zadruga, se je pod odejo prepustila soigralcu Bori. Ob prihodu v šov sta se sicer sprla, ona pa ga je celo zmerjala zaradi porekla. Fant je namreč Rom in ona je to blazno izpostavljala ter ga žalila. Mnogi so zahtevali njeno diskvalifikacijo, a se to ni zgodilo.

Le nekaj dni kasneje so se glave ohladile oziroma so bile težke besede pozabljene. Še več: fant in punca sta končala skupaj v postelji. Maca je legla pred Boro in mu nastavila zadnjo plat. Še preden se je začela akcija, sta odstranila tudi mikrofone ...