VIDEO: Umrla le dan po smrti svoje hčerke

Zvezda filma Pojmo v dežju in drugih hollywoodskih uspešnic iz sredine prejšnjega stoletja Debbie Reynolds je v sredo umrla v bolnišnici v Los Angelesu. Umrla je le dan po tem, ko je v 60. letu starosti umrla njena hči, zvezda filmske serije Vojna zvezd Carrie Fisher, ki jo najbolj poznamo po vlogi princese Leie.

Sin pokojne 84-letne igralke Todd Fisher je sporočil, da je mama umrla zaradi strtega srca po smrti hčere in je sedaj skupaj z njo. Reynoldsovo so odpeljali v bolnišnico Cedars Sinai v sredo. Po besedah Todda jo je hčerina smrt tako prizadela, da ni več hotela živeti. Dejala je, da želi biti s Carrie.

Debbie Reynolds se je rodila 1. aprila 1932 v teksaškem El Pasu, odkoder se je družina preselila v kalifornijski Burbank. V šoli je bila dobra športnica in glasbenica, pa tudi lepotica, saj je osvojila naslov miss Burbanka. Njena igralska kariera je bila še v povojih, ko so jo kot 19-letnico izbrali za glavno vlogo v filmu Pojmo v dežju.

Eden največji družabnih škandalov

Gene Kelly je bil zelo proti, ker soigralka ni imela zadostnih plesnih izkušenj, vendar je bil film posnet in je odšel v legendo. Manj sreče kot v igralski karieri je imela v zasebnem življenju, saj ji je prvega moža speljala slavna Elizabeth Taylor, druga dva pa sta izropala njeno premoženje.

Leta 1955 se je poročila s priljubljenim pevcem Eddiejem Fisherjem, s katerim sta skupaj posnela film leta 1956, ko se jima je rodila hči Carrie. Kasneje sta dobila še sina Todda, ljubezni pa je bilo konec leta 1958, ko se je Eddiejev prijatelj, filmski producent Mike Todd, smrtno ponesrečil z letalom. Eddie je šel tolažit vdovo in se je ločil od soproge.

To je bil takrat eden največji družabnih škandalov v ZDA in glasbena kariera Eddieja Fisherja je umrla, pod udarom pa je bila tudi Elizabeth Taylor, ki s Fisherjem ni zdržala dolgo časa. Ko se je poročila z Richardom Burtonom sta se z Debbie Reynolds pomirili in skupaj prepustili pijači.

Reynoldsova se je leta 1960 poročila s podjetnikom Harryjem Karlom, od katerega se je ločila tri leta kasneje, ker ji je zapravil premoženje v igralnicah. Tretja poroka je prišla na vrsto z drugim poslovnežem Richardom Hamlettom, ki ji je prav tako porabil denar. Pred tem jo je prepričal, da je vložila 10 milijonov dolarjev v hotel v Las Vegasu, ki je dobil njeno ime in v katerem je redno nastopala.

Častni oskar

Težave z moškimi niso škodovale njeni karieri. Leta 1964 je dobila nominacijo za oskarja za vlogo v glasbenem filmu The Unsinkable Molly Brown, častnega oskarja pa je prejela za svojo kariero leta 2015.

Leta 1973 je bila nominirana za gledališko nagrado tony za vlogo v broadwayski predstavi Irene, v kateri je nastopila tudi njena hči. Že leta 1957 pa je naslovna pesem iz filma Tammy and the Bachelor zasedala prva mesta na ameriških glasbenih lestvicah.

V prejšnjem stoletju je imela odmevne vloge v filmih kot so The Gazebo, v katerem je nastopila skupaj z Glennom Fordom, The Rat Race skupaj s Tonyjem Curtisom in The Pleasure of His Company s Fredom Astairom. Svoj glas je leta 1973 posodila za risanko Charlotte's Web.

V tem stoletju je med drugim nastopala v televizijskih serijah kot sta Roseanne in Will & Grace, leta 2001 pa je celo nastopila v filmu skupaj z Elizabeth Taylor in Joan Collins. Film These Old Broads govori o ostarelih filmskih zvezdah, ki so sprte, vendar se zberejo za projekt. Pri scenariju za film je sodelovala Carrie Fisher.