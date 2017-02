VIDEO: Umrl sloviti ameriški pevec

Sloviti ameriški pevec jazza Al Jarreau je danes umrl v bolnišnici v Los Angelesu. Pred nekaj dnevi so ga hospitalizirali zaradi izčrpanosti. Imel je 76 let, poročanje ameriških medijev povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Prav zaradi omenjenih težav je v Milwaukeeju v ameriški zvezni državi Wisconsin rojeni pevec pred dnevi tudi najavil svojo upokojitev in odpovedal že načrtovane nastope.

Za svoje glasbeno ustvarjanje je prejel sedem prestižnih glasbenih nagrad grammy, prvo leta 1978. Med njegovimi najbolj znanimi pesmimi so med drugim We're In This Love Together, Trouble in Paradise in Breakin' Away.