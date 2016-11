VIDEO: Umrl je Leonard Cohen

MONTREAL – Umrl je legendarni kanadski pevec, besedilopisec, pesnik in pisatelj Leonard Cohen, star 82 let, piše na njegovem profilu na facebooku. Podrobnosti o okoliščinah njegove smrti še niso znane, poročajo tuje tiskovne agencije.

»Z veliko žalostjo sporočamo, da nas je zapustil legendarni pesnik, skladatelj in umetnik Leonard Cohen. Izgubili smo enega najuglednejših in najplodovitejših vizionarjev,« piše v sporočilu na facebooku. Žalna slovesnost bo kasneje v Los Angelesu.

Med njegovimi številnimi uspešnicami sta skladbi Suzanne in I'm Your Man, zadnji, 14. album z naslovom You Want It Darker pa je izdal oktobra letos. Na njem razmišlja o svoji smrti.