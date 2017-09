VIDEO: Učiteljica princa Georgea šokirala. Kaj bo na to rekla noseča Kate?

Britanski princ George je v teh dneh zvezda britanskih in svetovnih medijev, saj je prvič zakorakal v šolo. Ob prvem šolskem dnevu ga je v šolo pospremil oče, princ William, medtem ko je njegova mama, noseča vojvodinja Catherine, zaradi hude slabosti ostala doma.

Prikupna Kate se tokrat v javnosti torej ni pojavila, je pa pozornost medijev pritegnila Georgeeva učiteljica Helen Haslen, in sicer zaradi obleke, ki si jo je ta dan nadela. Uredila se je namreč tako, da je mnoge spomnila na videz priljubljene vojvodinje – v obleki znamke Amana Rose je močno spominjala na slog Kate zadnjih nekaj let, seveda pa se je potrudila tudi glede pričeske, nohtov in čevljev. Britanski mediji zato že poročajo, da je postala nova zvezda in da s svojim videzom izziva samo vojvodinjo.