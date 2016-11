VIDEO: Trump po izvolitvi: Če ženske hočejo splav, bodo morale ...

Novi predsednik ZDA Donald Trump je po izvolitvi prvič spregovoril v obsežnem televizijskem intervjuju, v katerem je odgovarjal na pereča vprašanja.

»Če bodo ženske želele narediti splav, bodo za to morale potovati,« je odločen Trump. »Vsaj v drugo zvezno deželo,« je dodal in pojasnil, da bo naredil vse, da bo pravica do splava legitimna le še v nekaterih ameriških državah.

Predsednik je ponovno poudaril tudi, da bo uničil Islamsko državo. Kako, ni povedal, je pa odločen, da se je bo znebil.

V intervjuju je Trump pojasnil, da se zaveda, da se ga Amerika boji. Prepričan je, da se ga ljudje bojijo le zato, ker ga ne poznajo. »Ne bojte se me,« jih je pozval. »Svojo državo bomo pripeljali nazaj.«