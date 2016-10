VIDEO: Trump divjal med snemanjem in osvajal 19-letnico?

Preden je Donald Trump kandidiral za predsednika ZDA in postal zvezda resničnostnega šova Pripravnik, je nepremičninski mogotec svoj status dokazoval tudi v serijah in filmih. Ameriški časopis Newsweek poroča, da so bile Trumpove zahteve med snemanji bizarne, njegovo obnašanje do scenaristov in režiserjev pa nemogoče.

Trump je med drugim leta 1996 gostoval v priljubljeni humoristični seriji Varuška, in sicer v epizodi The Rosie Show, ki sta jo napisala Nastaran Dibai in njen že pokojni mož Jeffrey Hodes. Nastaran med snemanjem ni bilo, je pa dejala, da ji je pokojni mož priznal, da je bil Trump izjemno aroganten. Madeline Zima, ki je igrala Grace Sheffield, je bila v času snemanja stara 11 let in se ne spomni, da bi spregovorila s Trumpom, je pa povedala, da je tedaj 50-letni Trump osvajal njeno 19-letno sorodnico. Ta izjav za Newsweek ni želela dajati.

Trump je menda med snemanjem poskušal spremeniti scenarij, in sicer je želel stavek »Ali se vi postavni milijonarji poznate med sabo?« spremeniti v »Ali se vi postavni milijarderji poznate med sabo?«.