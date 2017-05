VIDEO: Tom Cruise se vrača na Top Gun

Ko je leta 1986 v kinematografe prišel film Top Gun, kritiki niso mogli zložno trditi, da gre za izjemen izdelek sedme umetnosti. A se je kljub temu takoj izkazal za uspešnico, ljudje so trumoma drli v kinodvorane in blagajne napolnili z okoli 350 milijoni dobička, osrednji igralec Tom Cruise pa je zaradi filma vojnih letalcev postal hollywoodski veljak. Top Gun je pristal v zakladnici kultnih filmov, tako da verjetno ni presenetljivo, da so se že pred desetletjem začele širiti govorice o morebitnem nadaljevanju. A so ostajale le to – govorice. Ki pa so zdaj postale meso, saj je Cruise potrdil, da bo vnovič zaigral samozavestnega, malce domišljavega Mavericka.



Maverick kot inštruktor



Miniti je moralo 30 let, a očitno bodo oboževalci klasike vnovič prišli na svoj račun. »Res je. Definitivno. Snemati verjetno začnemo naslednje leto,« je zdaj dejal Cruise, s čimer je potrdil lansko izjavo producenta Jerryja Bruckheimerja, da se z igralcem dogovarjajo o nadaljevanju. In očitno je postalo že marsikaj jasno, tudi to, da bo režiserski stolček najverjetneje zasedel Joseph Kosinski, scenarist Justin Marks pa naj bi že vneto raziskoval tehnologijo dronov.



Ostaja pa vprašanje, ali se bodo k projektu vrnili tudi preostali junaki, denimo igralca Val Kilmer in Kelly McGillis, ter kakšno zgodbo so si snovalci zamislili. Morda se bodo odločili celo za tisto različico ideje izpred desetletja, ko se je prvič začelo šepetati o nadaljevanju. »Osrednja zamisel je, da se Maverick vrne na šolo Top Gun, a ne več kot učenec, ampak kot inštruktor. S tem da je zdaj on tisti, ki se mora soočiti z domišljavim pilotom. No, pilotko,« je tedaj izdal vir.

