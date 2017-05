VIDEO: Temu pevcu se je zameril seks! Prestašil ga je gola Madonna

Ko so daljnega leta 1991 završale govorice o porajajoči se romanci med Michaelom Jacksonom in Madonno, kraljem in kraljico popa, je javnost zastrigla z ušesi. Pojavil bi se pač par, ki bi imel največji vpliv in premoženje v zgodovini zabavne industrije. Kar pa sta bili morda tudi edini stični točki, ki sta ju povezovali. Kajti četudi je Madonna lani priznala, da ju je skupaj vlekel neotipljiv magnetizem, ki pa ju vseeno ni popeljal dlje od poljuba, je Jacksonov prijatelj Mark Lester zdaj povedal malce drugačno zgodbo. Tisto, v kateri je Madonna kriva, da je imel Jacko težave z nastopom med rjuhami. Da se je zaradi nje že skoraj bal žensk in spolnega akta.



Zbežal iz hotelske sobe



Vstopiš v spalnico, tam pa te čaka platinasta blondinka. Brez ene same krpice na telesu. To bi bila uresničitev mokrih sanj marsikaterega moškega, sploh če bi v postelji ležala Madonna. A ko je na natanko tak prizor naletel pokojni pevec, je bilo, kot bi vstopil v nočno moro. »Vstopil je v hotelsko sobo, tam pa je ležala Madonna. Popolnoma gola, rjuhe je že razgrnila. En hiter pogled je bil dovolj, da je zakričal in v diru stekel iz sobe,« je razkril Lester in dodal, da bi bila njegova reakcija povsem drugačna. Vsekakor pa ne bi na njem pustila brazgotin travme, zaradi katere – o tem je Lester trdno prepričan – naj bi se Jackson vse od tistega dne bal nasprotnega spola. In ko njegov strah pred ženskami in spolnostjo združimo z menda nizkim številom semenčic, ni prav nič čudnega, da naj bi pokojnik, ko ga je zažejalo po lastni družini, zaprosil najtesnejše prijatelje za najintimnejše darilo – da mu darujejo spermije.



Pomagal prijatelju v stiski



Pred dobrimi sedmimi leti, ko se truplo nenadno umrlega Michaela še ni dobro ohladilo, se je začel širiti šepet, da pokojnik sploh ni biološki oče vsaj prvih dveh otrok, danes 20-letnega Princea in leto mlajše hčerke Paris. Glasbenikov prijatelj Jason Pfeiffer je namreč razkril, da naj bi mu Jacko le nekaj mesecev pred smrtjo zaupal, da mu je Lester daroval spermo. Podobno je že hitro potrdil tudi Lester sam, četudi je v isti sapi priznal, da v resnici ne ve, ali je pevec tudi uporabil njegovo življenjsko tekočino ali se je odločil za prispevek katerega drugega prijatelja. Pri tem je kot možne kandidate omenil iluzionista Urija Gellerja, igralce Coreyja Feldmana, Macaulayja Culkina in Marlona Branda ter dermatologa Arnolda Kleina. Zdaj je še pridal, da je bila njegova gesta dejanje čistega prijateljstva. »Zaprosil me je za seme in sem mu ga dal. Le pomagal sem prijatelju v stiski,« je dejal Lester in dejal, da sta se z Jackom včasih šalila zaradi njegove plodnosti, saj ima sam kar štiri otroke, tri hčerke in enega sina. »Michael mi je dejal, da bi bilo dovolj, če bi le pogledal njegovo ženo Debbie, in že bi bila v blaženem stanju. Čeprav mislim, da težava ni bila le v majhnem številu semenčic, težave je imel pri samem spolnem aktu.«





Na Lesterjeve trditve, da je najverjetneje Parisin biološki oče, se nihče iz Jacksonove družine ni nikoli (neposredno) odzval. A vendar naj bi v trenutku, ko so privršale, uničile do tedaj tesno prijateljstvo med družinama. »Zaprli so se vase, mene pa izrinili iz svojega kroga,« je povedal Mark in pridal, da se nikdar ni pretirano pretegnil, da bi s Paris poskušal navezati stike. Ker je že dovolj stara, da bi to lahko storila sama, če bi želela. Ob tem da ima že tako ali tako štiri lastne otroke, ki so njegova resnična družina.

Izgubljal pigment



Prijateljstvo med Markom in Michaelom se je stkalo že v 70. letih, v naslednjih desetletjih pa je Mark lahko na lastne oči spremljal prijateljeve vzpone in padce. Tudi njegov hud boj z boleznijo vitiligo, ki povzroča izgubo pigmenta. »Ko je zajela tudi obraz, je moral nekaj storiti. A so ga zdravniki žal preveč spodbujali in je šel v želji, da zabriše sledi bolezni, predaleč. A le na obrazu. Ko bi videli preostanek njegovega telesa – bilo je strašno. Noge je imel povsem bele z rjavimi lisami,« se je Lester dotaknil kritik, ki so dolga leta letele na Jackovo barvo polti in na trditve, da je šlo zgolj za nečimrnost in željo, da se prelevi v belca.

