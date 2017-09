VIDEO: Taylor Swift kopirala balkansko zvezdnico?

Se spomnite, kako je pred časom srbska zvezdnica Jelena Karleuša obtožila Kim Kardashian, da jo ta kopira? Če so se strasti med njima nekoliko pomirile, pa je zdaj Balkance s svojim novim spotom Look What You Made Me Do razburila Taylor Swift.

Mnogi so namreč prepričani, da je Taylor dobesedno kopirala Severino. Podobnosti so našli predvsem s spotom za skladbo Silikoni. Nekaj utrinkov pa naj bi »ukradla« tudi iz njene nedavne turneje, na kateri je sodelovala s slovensko plesno zasedbo Maestro.

Na spletu so se pojavili celo posnetki, ki primerjajo oba spota. Kaj menite, sta si res tako zelo podobna?