VIDEO: Tamara šokirala javnost: gola priznala, da obožuje drogo

Srbska starleta Tamara Đurić, ki se v zadnjem času pojavlja v tamkajšnjih resničnostnih šovi, sicer rada izziva, nihče pa ni pričakoval, da se bo popolnoma gola pojavila na televiziji.

In ravno to se je zgodilo v večernem šovu Ognjena Amidžića. Čeprav boste na prvi pogled pomislili, da je oblečena v kostum mačke, je njeno telo pravzaprav golo in poslikano.

»Malo čudno gledaš. Se morda drogiraš?« je izustil presenečeni voditelj. Tamara pa mu je odgovorila, da obožuje »težke droge in lahke moške«. Da se doma rada sprehaja gola, najbrž ni treba posebej omenjati ...

Več na priloženem posnetku.