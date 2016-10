VIDEO: Talent Vlado vnovič osupnil žirijo

Talent Vlado Sarić (17) je še enkrat navdušil tričlansko žirijo avstralskega X Factorja. Med prepevanjem hita Taylor Swift Wildest Dreams so njegovi sotekmovalci, ki so si pred njim že zagotovili nastop v finalu, vedeli, da so v velikih težavah.

Vlado je bil namreč deležen stoječih ovacij.