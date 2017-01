VIDEO: Tako se je voditelj maščeval bratu in njegovi ženi

Priljubljeni ameriški voditelj in komik Jimmy Kimmel (49) je dokazal, da z njim ni šale. Kimmel, sicer veliki šaljivec, ki je za nos potegnil številne zvezdnike, med njimi Emily Blunt in Rihanno, se je tokrat maščeval bratu in njegovi ženi. Kimmelovi dveletni hčerki sta namreč v dar poslala ogromnega plišastega medveda, kar voditelju očitno ni bilo pogodu. »Lušten, a le, če se ne nahaja v moji hiši.«

Kimmel je nato bratovim otrokom poslal kar pet enakih medvedov. Velikanske plišaste igrače tako ob živce ne spravljajo le njega, temveč tudi brata. »Poskušal sem jim poslati pravega medveda, toda oblasti mi tega niso dovolile,« je razkril Kimmel in opozoril vse, ki bi njegovim otrokom v prihodnosti utegnili kupiti kaj podobnega. »Pošlji mi enega medveda in nazaj jih boš dobil pet.«