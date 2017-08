VIDEO: Tako močno nabunkal Rihanno, da je pljuvala kri

Raperja Chrisa Browna preganjajo duhovi iz preteklosti. Kot je znano, je februarja 2009 precej hudo pretepel takratno dekle, znano pevko Rihanno. O tem se je izpovedal v dokumentarcu Chris Brown: Dobrodošli v mojem življenju in dodal, da ni šlo za enkratni incident v njunem razmerju. Kakšne poškodbe ji je povzročil, si lahko ogledate v fotomaterialu na povezavi .

Na usodni dan naj bi se vse začelo, ko je Rihanna pregledovala sporočila na njegovem telefonu. Našla je nekaj, kar ji ni bilo všeč. »Spomnim se, da me je poskušala brcniti, potem pa sem jo udaril s pestjo. Prebil sem ji ustnico. Ko sem to videl, sem bil v šoku. Mislil sem si, zakaj, za vraga, sem to naredil. Takrat pa mi je začela pljuvati v obraz. Pljuvala mi je kri v obraz, kar me je še bolj podžgalo.« Rihanna je nato izstopila iz avta in vpila na pomoč: »Hoče me ubiti!«



Zaradi tega dejanja je bil Brown obsojen na pet let pogojne kazni, 180 dni javnih del in leto dni svetovalnice.

Raper pravi, da ga bo to dejanje preganjalo do konca življenja.