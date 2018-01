VIDEO: Tako je slavnemu igralcu obrnilo gleženj

Stari maček Hollywooda in priljubljeni igralec Tom Cruise ima za seboj pošteno kilometrino. Še posebej so mu pri srcu akcijski prizor, ki jih je v zadnjih letih, celo desetletjih, posnel na tisoče. A kljub temu ni nedotakljiv, kar se je izkazalo avgusta lani, ko se mu je med snemanjem šestega dela Misije: Nemogoče pripetila nesreča.



Med skokom s stavbe na stavbo je bil Cruise nekoliko prekratek in je trčil v steno, pri tem pa jo je skupil njegov gleženj. Posnetek hude poškodbe, po kateri je okreval nekaj mesecev, so prikazali med Tomovim gostovanje v šovu Grahama Nortona.