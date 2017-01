VIDEO: Tako je Ivanka zasenčila Melanio

Po Trumpovi razglasitvi za predsednika države sta s prvo damo Melanio zaplesala na melodijo priljubljene pesmi Franka Sinatre My Way, bolj kot njune plesne sposobnosti pa so bile v središču pozornosti garderobe, ne samo njune. Melania je blestela v dolgi beli obleki z naramnicami, vendar je, kot se za prvo damo spodobi, njena obleka bila precej zaprta.

Prav obratno pa je Donaldova hči Ivanka očetov veliki dan preživela tudi v prelepi obleki z bleščicami, v kateri je kazala bujno oprsje. Hudobni jeziki so že pripomnili, da je s svojo opravo Ivanka popolnoma zasenčila Melanijino skromno obleko.

Katera od lepotic pa je po vašem mnenju bolj blestela?