VIDEO: Tako ga je Putin namočil pri –5

MOSKVA – Rusi so verjetno že navajeni, da se njihov premier brez težav okopa v ledeni vodi. Tokrat je to storil ob velikem pravoslavnem prazniku s četrtka na petek, ko se je »v imenu očeta, sina in svetega duha« v ledeno vodo podal kar trikrat.

Obkrožen s popi se je Vladimir Putin potopil v jezero Sliger, ki se nahaja severozahodno od Moskve in ima –5 stopinj Celzija. Lani je pri takem obredu, ki poteka v noči z 18. na 19. januar, sodelovalo več kot dva milijona Rusov, poroča 24sata.