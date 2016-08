VIDEO: Strah in groza, po 11 letih se je vrnila Samara

Vedeli smo, da je njena vrnitev neizbežna in prav zares bo pokrov vodnjaka, v katerem je bila ujeta zadnjih 11 let, konec oktobra popustil. Tretji del ameriške franšize, ki temelji na kultni japonski psihološki grozljivki, bo razkril, da se znotraj znamenitega »morilskega« posnetka skriva še en posnetek …

Vse se je začelo leta 1991 s srhljivim romanom Ring (Krog). Pisatelj Kôji Suzuki, ki velja za japonskega Stephena Kinga, se je tedaj proslavil z zgodbo urbane legende o videokaseti in zloveščem telefonskem klicu, ki vsakemu gledalcu napove smrt čez natanko sedem dni. Prvo filmsko adaptacijo je leta 1998 režiral Hideo Nakata in s tem ustvaril pravi kulturni fenomen, ki je sprožil val japonskih psiholoških grozljivk. Kaj kmalu je zgodba zaživela še v številnih tujih filmskih različicah in nadaljevanjih.

Leta 2002 se je rodila ameriška franšiza Krog, prvo poglavje je vestno sledilo izvirni japonski uspešnici, njegovo nadaljevanje iz leta 2005 pa je bilo povsem samostojna zgodba s svojevrstnimi preobrati in zapleti. Medtem ko je Rachel Keller v prvem delu Samaro izpustila iz vodnjaka in je rešila življenje svojemu sinu z izdelavo kopije »morilskega« posnetka, je v drugem delu zaprla pokrov in upala, da maščevalni duh v vodnjak odvržene deklice ostane ujet za vekomaj.

A Samari je očitno uspelo pobegniti iz njenega temačnega zapora, saj bo kmalu po svetu ponovno sejala smrt in grozo. V tretjem poglavju strašljive franšize spoznamo mlado dekle, ki postane zaskrbljeno, ko njen fant začne raziskovati temačno subkulturo, povezano s skrivnostnim posnetkom. Ta naj bi prav vsakega gledalca ubil v sedmih dneh po ogledu. Da bi rešila svojega fanta, se Julia žrtvuje, si ogleda posnetek ter odkrije grozljivo resnico.