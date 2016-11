VIDEO: Ste videli, kakšna je pred kamero prišla srbska pevka?

Srbska pevka Dara Bubamara lepotno kirurgijo izkorišča za manjše in malo večje popravke. To ni skrivnost. Tokrat se je pojavila v oddaji Pinkove zvezde, njena obleka pa gledalcem ni veliko prepustila domišljiji, saj je bilo mogoče videti precej gole kože. Tudi sama je poudarila, da seks pač prodaja. Pred časom so v javnost prišle njene fotografije, na katerih je gola. Je tudi takrat mislila tako?



NAJAVA - Pinkove Zvezde S003 Ep009 by dekaavram