VIDEO: Ste mislili, da je bil prvi del vroč? Poglejte tega

Težko pričakovani drugi del trilogije Petdeset odtenkov je posnet in pripravljen na pohod na kinematografe. Razmerje ljubimcev Christiana Greya in Anastasie Steele poteka po povsem novih pravilih in brez kazni, obenem pa ga ogrožajo temačne sence iz preteklosti skrivnostnega multimilijonarja. Medtem ko se Christian bori s svojimi notranjimi demoni, se Anastasia sooča z jezo in zavistjo do nekdanje ženske svojega ljubimca.

Petdeset odtenkov teme, ki sledi filmski uspešnici iz leta 2015, na velika platna prihaja za valentinovo 2017, ko si bomo na njeno povabilo nadeli nekaj za odtenek temnejšega. In bolj vročega.